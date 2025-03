To’u Fenua To’u Ora : le Salon du massage traditionnel, 3ème partie

100% FENUA – Lundi 24 mars à 19 h 00, nous partons en direction de Faa’a pour poursuivre notre découverte du salon du massage traditionnel.

Aujourd’hui dans votre magazine, retour sur le salon du massage traditionnel qui s’est tenu au Fare artisanat de la Mairie de Faa’a du 3 au 22 mars. Organisé chaque année, cette 3ème édition a eu pour thème « Te ora e te mana o te natura », un thème qui met l’accent sur le lien profond entre la médecine traditionnelle et la nature. Et justement dans notre reportage d’aujourd’hui, nous assisterons à une démonstration de fabrication d’un ra’au tahiti avec mamie Rosita. Bien connu dans le milieu, mamie Rosita détient une grande connaissance des plantes médicinales. Elle a surtout à cœur de partager son expérience au peuple polynésien !



Production et réalisation : Yann Mariassouce

To’u Fenua To’u Ora

Tous les lundis à 19h00