To’u Fenua To’u Ora : l’agriculture à Rimatara avec Matehau

100% FENUA – Lundi 15 mai à 19 h 00, le magazine TFTO vous propose un numéro spécial dédié à l’agriculture sur Rimatara dans l’archipel des Australes.

Nous découvrirons le travail au quotidien de Matehau, technicien conseiller en développement agricole à la Direction de l’agriculture (DAG). Dans le village de Amaru, la DAG dispose d’un espace où sont produites, entretenues ou cultivées plusieurs variétés de plantes.

Dans le reportage, Matehau nous fera découvrir différentes techniques de greffage servant à la multiplication des végétaux tout en associant les matières naturelles.

Matehau a grandi dans le faa’apu depuis son plus jeune âge. Son père était lui aussi technicien conseiller en développement agricole, il lui a appris tout son savoir-faire et grâce à lui Matehau a pu suivre son chemin et faire de sa passion son métier.

Réalisation : Samuel Ravatua-Smith

Production : Yann Mariassouce

To’u Fenua To’u Ora

Tous les lundis à 19 h 00