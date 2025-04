To’u Fenua To’u Ora : Initiatives économiques

100% FENUA – Lundi 7 avril à 19 h 00, nous parlerons des initiatives économiques mises en place ici, au Fenua.

Aujourd’hui, dans vote magazine, place à un numéro spécial dédié à différentes initiatives économiques. Commerce, agro-alimentaire ou horticulture, les idées ne manquent pas.

Dans un contexte économique marqué par des difficultés à trouver un travail. De plus en plus de personnes choisissent de ne pas attendre un emploi, mais de le créer…



Production et réalisation : Yann Mariassouce

To’u Fenua To’u Ora

Tous les lundis à 19h00