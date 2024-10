To’u Fenua To’u Ora : Gauthier, producteur de spiruline à Punaauia (partie 2)

100% FENUA – Lundi 21 octobre à 20 h 30, suivez un nouveau numéro de votre magazine To’u Fenua To’u Ora

En raison du match des Tiki Toa face aux Îles Salomon diffusé en télévision à partir de 19 h 00, votre magazine To’u Fenua To’u Ora sera à retrouver à 20 h 30.

Dans un monde où la quête de la santé et du bien-être prend de plus en plus d’importance, la spiruline s’impose comme un super-aliment aux multiples bienfaits. Ce micro-algue, riche en protéines, vitamines et minéraux, séduit de plus en plus de consommateurs soucieux de leur alimentation et de leur santé.

La semaine dernière dans votre magazine, nous avons découvert l’univers fascinant de Gauthier, un producteur passionné de spiruline, dans la vallée de Matatia, à Punaauia. Niché au cœur de paysages verdoyants, cet artisan de la nature nous avait révélé les secrets de la culture de la spiruline et ses méthodes respectueuses de l’environnement.

Aujourd’hui dans votre magazine, Gauthier nous fera une démonstration de son savoir-faire sur la partie transformation et conditionnement de sa spiruline « Made in Tahiti ».



Production et réalisation : Yann Mariassouce

To’u Fenua To’u Ora

Tous les lundis