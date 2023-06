To’u Fenua To’u Ora : artisanat à Rurutu avec Heiarii Tihoni 

100% FENUA – Lundi 12 juin à 19 h 00, cap sur Rurutu dans l’archipel des Australes.

Situé à 572 km au Sud de Tahiti, Rurutu est une île d’une superficie de 32km2. Environ 2500 habitants sont recensés sur l’île. Les 3 principaux villages sont Moerai, Avera et Auti. L’île de Rurutu est réputée pour son artisanat et plus particulièrement son savoir-faire dans la vannerie. Les femmes en sont de véritables spécialistes. Dans ce reportage, Heiarii Tihoni nous fera découvrir son travail d’artisane au sein du fare artisanal du village de Avera. Agée de 54 ans cette année, Heiarii a commencé à travailler le pae’ore ou pandanus à l’âge de 8 ans avec ses parents. Elle garde un précieux héritage qu’elle souhaite transmettre aux jeunes femmes de son île afin de pouvoir subvenir à leur besoin au quotidien. Depuis 2006, Heiarii est aussi la présidente de l’association « Vahine Rima’i no Avera ».

Production et réalisation : Yann Mariassouce

