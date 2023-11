To’u Fenua To’u Ora : agriculture à Rimatara 

100% FENUA – Lundi 20 novembre à 19 h 00, To’u Fenua To’u Ora vous propose de prendre la direction de l’île de Rimatara dans l’archipel des Australes.

Nous découvrirons le quotidien de Moehau, un jeune agriculteur. Dans le reportage, il reçoit un visiteur de Rimatara et avec qui notre agriculteur a prévu tout un programme : récolte de gingembres et de bananes, initiation à la plantation du taro et pour finir avec de l’élevage de cochons. Une véritable immersion dans le secteur primaire sur Rimatara à vivre

Réalisation : Samuel RAVATUA-SMITH

Production : Yann MARIASSOUCE

To’u Fenua To’u Ora

Tous les lundis à 19 h 00