To’u Fenua To’u Ora : agriculture à Papara

100% FENUA – Lundi 17 avril à 19 h 00, le magazine TFTO nous emmène à Papara à la rencontres de deux agriculteurs.

Cette semaine dans To’u Fenua To’u Ora nous irons à Papara à la rencontre de deux frères : Hugo et Jimmy qui cultivent principalement le taro et le citron. Nous nous rendrons dans leur exploitation où ils nous expliqueront leur façon de travailler. Nous rencontrerons également Jacques et Françoise, qui eux, se sont spécialisés dans le conditionnement du taro.

Production et réalisation : Yann MARIASSOUCE

To’u Fenua To’u Ora

Tous les lundis à 19 h 00