To’u ‘A’ai : le mont Hiro à Raivavae

100% FENUA – Dimanche 19 février à 19 h 20, découvrez un nouveau numéro de To’u ‘A’ai, votre magazine consacré aux archipels de la Polynésie.

Pour ce nouveau numéro, Narii Tokoragi notre correspondant aux Australes nous transportera sur l’île de Raivavae. Sur place, nous avons rendez-vous avec Hamai Tetaronia homme de culture et orateur passionné de langue polynésienne. Cette semaine, il partagera son savoir sur l’histoire du mont Hiro à Anatonu. Culminant à 439 m d’altitude, il est le sommet de l’île et offre une magnifique vue sur l’un des plus beaux lagons de la Polynésie et le fameux motu piscine.

