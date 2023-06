To’u ‘A’ai à Tahanea

100% FENUA – Dimanche 4 juin à 19 h40, retrouvrez un nouveau numéro de To’u ‘A’ai, votre magazine consacré aux archipels de la Polynésie.

Cette semaine, Narii Tokoragi notre correspondant dans les îles nous emmènera sur l’atoll de Tahanea. Il a rendez-vous avec Jaques Tufakamaru le gardien de l’atoll. Ils prennent le bateau pour plus de trois heures de traversée vers le motu Tiromi où vit l’oiseau appelé Titi. L’oiseau est originaire de Nouvelle-Zélande et depuis des décennies Jaques Tufaquamaru et ses ancêtres ont pris soin de l’espèce.