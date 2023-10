Tolkien : votre film de mardi

FILM – Mardi 24 octobre à 19 h 30, très bonne soirée cinéma avec le film « Tolkien »

Réalisateur Dome KARUKOSKI, avec Nicholas HOULT | Lily COLLINS | Colm MEANEY

TOLKIEN revient sur la jeunesse et les années d’apprentissage du célèbre auteur. Orphelin, il trouve l’amitié, l’amour et l’inspiration au sein d’un groupe de camarades de son école. Mais la Première Guerre Mondiale éclate et menace de détruire cette « communauté ». Ce sont toutes ces expériences qui vont inspirer Tolkien dans l’écriture de ses romans de la Terre du Milieu.

Tolkien

Mardi 24 octobre à 19 h 30