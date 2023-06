DIVERTISSEMENT – Samedi 24 juin à 19 h 20, retrouvez Arthur et ses invités pour un nouveau divertissement familial.

The Wheel, Le Cercle des 7 » est un nouveau jeu familial présenté par Arthur. Au cœur d’une roue géante en mouvement de 12 mètres de diamètre, un candidat prend place et devra répondre à des questions de culture générale. À ses côtés, 7 célébrités expertes dans leur domaine qui ont pour mission d’aider le candidat anonyme à remporter un maximum d’argent. Dans chaque manche, 3 candidats se battent pour une place en finale, dans l’espoir de gagner plusieurs dizaines de milliers d’euros. Pour se qualifier, il faudra valider 7 thématiques en répondant correctement à des questions de culture générale. À chaque question, une des 7 célébrités sera désignée par la roue pour les aider. Mais le hasard associera-t-il le candidat à la célébrité experte dans cette thématique ? Attention, à la moindre erreur, le candidat devra retourner au sous-sol pour laisser sa place à un autre candidat… à moins que le hasard ne le fasse remonter sur la grande roue ! Un casting de personnalités diverses et variées : Julie De Bona Gérard Jugnot Baptiste Lecaplain Caroline Margeridon Anne Roumanoff Michel Sarran Shy’m Alex Vizorek Bernard Werber et bien d’autres encore… Entre culture générale, humeur et enjeu, « The Wheel, Le Cercle des 7 » perpétue la tradition des grandes soirées de prime time de jeu.

The Wheel, le cercle des 7

Samedi 24 juin à 19 h 20