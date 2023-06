The Wheel, le cercle des 7 : épisode 2

DIVERTISSEMENT – Samedi 1er juillet à 19 h 35, retrouvez Arthur et ses invités pour une nouvelle soirée de divertissement familial

Au cœur d’une roue géante en mouvement de 12 mètres de diamètre, un candidat prend place et devra répondre à des questions de culture générale. À ses côtés, 7 célébrités expertes dans leur domaine qui ont pour mission d’aider le candidat anonyme à remporter un maximum d’argent. Dans chaque manche, 3 candidats se battent pour une place en finale, dans l’espoir de gagner plusieurs dizaines de milliers d’euros. Pour se qualifier, il faudra valider 7 thématiques en répondant correctement à des questions de culture générale. À chaque question, une des 7 célébrités sera désignée par la roue pour les aider. Un casting de personnalités diverses et variées : Julie De Bona Gérard Jugnot Baptiste Lecaplain Caroline Margeridon Anne Roumanoff Michel Sarran Shy’m Alex Vizorek Bernard Werber et bien d’autres encore… Entre culture générale, humeur et enjeu, « The Wheel, Le Cercle des 7 » perpétue la tradition des grandes soirées de prime time de jeu.

The Wheel, le cercle des 7

Samedi 1er juillet à 19 h 35