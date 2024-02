The Voice : une 13e saison exceptionnelle

DIVERTISSEMENT – Samedi 10 février à 19 h 30, The Voice » s’apprête à faire son grand retour avec dans les fauteuils rouges 5 coachs bien connus : Vianney, Mika, Zazie et les frère toulousains Bigflo et Oli.

Côté casting, les talents de The Voice repoussent les frontières de la musique pour vous offrir une saison encore plus incroyable, avec un cru de talents offrant la plus grande diversité de profils jamais eu. Des talents exceptionnels venant de tous les horizons musicaux imaginables : qu’ils soient chanteurs de pop, de rock, de rap, de musique classique, de jazz, de world music, de chant viking ou de tout autre genre. The Voice est le reflet de la richesse des voix à travers le temps. De 16 ou 72 ans, leur voix a sa place ici. Les générations se rejoignent pour partager leur amour de la musique et inspirer les uns les autres. Parmi les talents, vous trouverez une boulangère qui est spécialisée dans un univers musical qui n’a jamais été représenté sur la scène. Mais également, une vendeuse en charcuterie sur les marchés, un pilote de ligne, un vigneron, un comptable, une coiffeuse ou encore un jeune homme qui travaille dans un EPHAD, une banquière, un entrepreneur en bâtiment, des retraités qui réalisent enfin leurs rêves musicaux…

21h30 The Voice, la suite

« Pour cette saison 2024, « »The Voice la Suite » » devient un talk-show musical. Oubliez le calme de fin soirée, place à un lieu d’échanges passionnés où les 5 coachs et des invités seront au cœur de débats enthousiastes et captivants, menés par Nikos Aliagas. Au programme du talk, bonne humeur et ambiance décontractée avec Nikos Aliagas, Zazie, Mika, Vianney, Bigflo & Oli, pour parler de l’actualité musicale et dévoiler des images insolites, ainsi que des invités de marques tels que, Camille Lellouche, Aurélien Vivos, Michèle Larroque, Claudia Tagbo, Abi Bernadoth ou encore, Vike. »

The Voice 2024

Samedi 10 février à 19 h 30