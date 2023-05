The Voice : suite des Cross-Battles

DIVERTISSEMENT – Samedi 13 mai à 19 h 20, suite des Cross-Battles dans the Voice !

Après des Battles fortes en rebondissements, les coachs vont devoir montrer leur talent de fin stratège pour les Cross Battles. Nikos Aliagas désignera un premier coach, qui choisira un camarade coach à affronter, qui devra ensuite choisir un de ses talents pour ce «face-à-face». c’est le public présent sur le plateau qui votera et enverra le talent directement aux Super Cross Battles.

21:25 The voice, la suite

Le prime time terminé, les coachs et Nikos Aliagas relâcheront la pression et débrieferont l’émission dans une ambiance festive et décontractée. Nikos Aliagas mènera les discussions voire les débats et ce, en toute franchise. Ce sera aussi l’occasion d’en apprendre un peu plus sur nos coachs avec des images insolites, les secrets de fabrication de certains de leurs tubes et autres «dossiers» que Nikos Aliagas va dévoiler en plateau.

The Voice 2023

Tous les samedis à 19 h 20