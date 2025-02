The Voice : qui sera retenu aux prochaines auditions à l’aveugle ?

DIVERTISSEMENT – Samedi 15 février à 19 h 20, les coachs reviennent pour une nouvelle soirée d’auditions à l’aveugle !

Sur les fauteuils rouges, de nouvelles figures emblématiques de la chanson française – et internationale – viennent rejoindre les coachs. Deux superstars de la scène musicale, Patricia Kaas et Zaz, prêtes à faire vibrer le public avec leurs voix uniques. À leurs côtés, l’incontournable Vianney continue de charmer avec sa sincérité et sa sensibilité. Et, cerise sur le gâteau, l’indétrônable Florent Pagny fait son grand retour pour apporter son expertise et sa touche inimitable. Cette équipe de choc ne manquera pas de nous offrir des moments d’émotion intense, en rencontrant des talents hors du commun.

Préparez-vous à vivre des « claques artistiques » comme jamais !



The Voice 2025

Tous les samedi à 19 h 20