The Voice : qui remportera la finale ?

DIVERTISSEMENT – Samedi 25 mai à 19 h 25, découvrez à l’issue de la soirée le grand vainqueur de « The Voice 2024 »

Ils étaient 91 talents à monter sur le plateau de « The Voice ». Ils ne seront plus que 5 en finale : les 4 talents issus de la demi-finale, plus celui de Camille Lellouche. Les finalistes vont interpréter un titre solo ainsi qu’un titre en duo aux côtés d’invités prestigieux. Seul le public aura le pouvoir de désigner le grand vainqueur de cette saison 2024. Qui sera sacré « The Voice 2024 » ?

21 h 55 The Voice, la suite

« Pour cette saison 2024, « »The Voice la Suite » » devient un talk-show musical. Oubliez le calme de fin soirée, place à un lieu d’échanges passionnés où les 5 coachs et des invités seront au cœur de débats enthousiastes et captivants, menés par Nikos Aliagas.

The Voice 2024

Tous les samedis à 19 h 20