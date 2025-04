The Voice : place à la nouvelle étape des Groupes !

DIVERTISSEMENT – Samedi 5 avril à 19 h 20, les coachs reviennent pour la prochaine étape de l’émission : « Les Groupes » !

Après des auditions à l’aveugle riches en émotions, place aux Groupes, une étape inédite.

Les coachs ont carte blanche pour créer des tableaux musicaux : promesse de surprises et de scénographies jamais vues auparavant ! Ils vont former des groupes de 3 à 4 talents, qui devront relever le défi de performer ensemble sur une même chanson, avec des mises en scènes imaginées et élaborées par chacun des coachs.

Cette nouvelle dynamique présage des moments de pure magie musicale.

The Voice 2025

Samedi à 19 h 20