The Voice : la grande finale !

DIVERTISSEMENT – Samedi 3 mai à 19 h 30, les coachs reviennent pour la dernière étape de l’émission : « La grande finale » !

L’HEURE DE LA CONSÉCRATION A SONNÉ ! C’est parti pour une GRANDE FINALE EN DIRECT, présentée par Nikos Aliagas ! Une soirée exceptionnelle placée sous le signe de l’émotion et des performances vocales époustouflantes.

Au terme d’un parcours intense, les quatre finalistes se mesureront une dernière fois à la scène emblématique de The Voice, offrant au public trois prestations uniques :

Des duos de rêve avec des invités prestigieux,

des moments de partage uniques avec leurs coachs,

ainsi qu’une « Carte Blanche ».

Au programme de cette soirée mémorable : des instants musicaux magiques, une émotion palpable, des performances vocales à couper le souffle, des duos inédits et des prestations scéniques impressionnantes.

Plus que jamais, le destin de ces quatre artistes talentueux est entre les mains du PUBLIC. Les téléspectateurs de The Voice vont pouvoir voter pour leur favori parmi les 4 finalistes, qui auront tout donné pour prouver qu’ils méritent de succéder à Alphonse et de devenir The Voice 2025 ! Qui remportera la grande finale de The Voice ? Ne manquez pas votre émission sur TNTV !

The Voice 2025 – La Finale

Samedi à 19 h 30