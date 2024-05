The Voice : la demi-finale

DIVERTISSEMENT – Samedi 18 mai à 19 h 25, retrouvez les coachs et leurs talents l’avant dernière étape de The Voice 2024, la demi-finale ?

Lors de cette étape, 8 talents vont pouvoir offrir aux coachs et aux téléspectateurs de nouvelles performances de haut vol pendant lesquelles ils vont montrer l’étendue de leur talent. Nouveauté cette année : c’est le public et un jury de guests composé de 4 anciens talents de « The Voice » : Jérémy Frérot, Anne Sila, Abi Bernadoth et Aurélien Vivos qui voteront pour emmener un talent par équipe en finale. Le vote du public représentera 80% des voix et le vote du jury représentera 20% des voix (5% chacun).

21 h 20 The Voice, la suite

« Pour cette saison 2024, « »The Voice la Suite » » devient un talk-show musical. Oubliez le calme de fin soirée, place à un lieu d’échanges passionnés où les 5 coachs et des invités seront au cœur de débats enthousiastes et captivants, menés par Nikos Aliagas.

The Voice 2024

Tous les samedis à 19 h 20