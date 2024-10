The Voice Kids : qui remportera la finale ?

DIVERTISSEMENT – Samedi 5 octobre à 19 h 30, suivez la finale de The Voice Kids. Qui remportera la 10ème saison de « The Voice Kids » ? Réponse sur TNTV

Lors de cette dernière étape, ils ne sont plus que 4 Talents à prétendre au titre de « The Voice Kids 2024 ».

Tim, April, Louis CG et Coline, es finalistes des teams de Lara Fabian, Patrick Fiori, Slimane et Claudio Capéo ouvriront le show avec une collégiale aux côtés d’un Super Coach d’exception. Ils devront ensuite convaincre le public avec une performance en solo, suivie d’un duo avec un invité de marque. Ex-coach de The Voice Kids, Kendji Girac fera partie des invités prestigieux. A ses côtés, on retrouvera Jenifer, Yseult, Patrick Bruel et Jérémy Frérot. Qui succèdera à Durel ? Qui remportera la 10ème saison de « The Voice Kids »

The Voice Kids

Tous les samedi à 19 h 30