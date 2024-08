The Voice Kids : nouvelle saison

DIVERTISSEMENT – Samedi 17 août à 19 h 25, l’émission de chant pour enfants la plus prisée de France, « The Voice Kids » célèbre ses 10 ans avec une saison exceptionnelle.

Cette année accueille deux nouveaux coachs : Claudio Capéo, révélé en 2016 lors de la saison 5 de « The Voice, et Lara Fabian avec sa carrière internationale. Patrick Fiori est l’un des piliers du programme avec à son actif 9 saisons et 4 victoires, il endosse une fois encore son costume de coach. Slimane, le grand vainqueur de la saison 5 de « The Voice », est désormais un auteur, compositeur et interprète incontournable de la scène française. Cette saison, nos quatre coachs vont vivre des montagnes russes émotionnelles ! Nikos Aliagas et Karine Ferri sont également de retour pour animer le show ! Cette année encore, ils seront aux côtés des jeunes talents et de leurs proches dès les Auditions à l’Aveugle. Un duo dynamique qui accompagnera ces jeunes artistes tout au long de leur parcours sur la scène de « The Voice Kids ».



The Voice Kids

Tous les samedi à 19 h 30