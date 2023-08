The Voice Kids : les Battles

DIVERTISSEMENT – Mardi 8 août à 19 h 20, retrouvez les coachs pour une nouvelle soirée The Voice Kids 2023

Pour ces Battles, ce sont les coachs qui formeront les trios qui s’affronteront. Pour cette lourde tâche, ils pourront compter sur l’aide de leurs amis artistes et pour l’occasion, co-coachs : Christophe Willem et Ycare pour Patrick Fiori, Vitaa et Claudio Capéo pour Slimane, Joyce Jonathan et Bilal Hassani pour Nolwenn Leroy et Kendji Girac fait appel à Wejdene et Soolking. L’enjeu est de taille car un seul talent par trio pourra accéder à la Demi-Finale.



