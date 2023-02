The Voice fait son retour sur TNTV

DIVERTISSEMENT – Samedi 25 octobre à 19 h 20, ne manquez pas le 1er épisode de la nouvelle saison de The Voice !

Nouvelle saison, nouveaux coachs, nouvelles règles, nouvelles voix !



Un tout nouveau quatuor de coachs arrive avec une grande nouveauté pour « The Voice » France : un double fauteuil ! Ce double fauteuil va accueillir Bigflo&OlI. À leurs côtés, nous retrouverons deux coachs incontournables : Amel Bent et Vianney et le grand retour de l’emblématique Zazie. Côté casting, jamais dans l’histoire du programme l’émission n’a reçu autant de candidatures : 50 000 !Pour cette saison 2023, plein de surprises vous attendent…

The Voice 2023

Samedi 25 février à 19 h 20