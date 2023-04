The Voice : dernière soirée des battles

DIVERTISSEMENT – Samedi 29 avril à 19 h 20, suite et fin des battles dans The Voice !

Suivez la suite et fin des battles nouvelle génération dans The Voice. Les derniers candidats de nos coachs vont s’affronter pour tenter de gagner leur place pour la suite de l’aventure de The Voice 2023. Et comme chaque semaine, des surprises attendent les candidats et les coachs.

21:25 The voice, la suite

Le Late Show, des moments de détente et de franches rigolades : pour cette saison 2023, c’est le retour du Late Show de «The Voice». Le prime time terminé, les cinq coachs et Nikos Aliagas relâcheront la pression et débrieferont l’émission dans une ambiance festive et décontractée. Nikos Aliagas mènera les discussions voire les débats et ce, en toute franchise. Ce sera aussi l’occasion d’en apprendre un peu plus sur nos coachs avec des images insolites, les secrets de fabrication de certains de leurs tubes et autres «dossiers» que Nikos Aliagas va dévoiler en plateau. Une véritable cour de récréation pour nos 5 fantastiques ! Les talents visionneront leur prestation pour la première fois et les commenteront tout spécialement pour le Late Show. Au programme également, des infos utiles ou inutiles sur les coachs, les talents et nous prendrons des nouvelles des anciens talents de The Voice.

The Voice 2023

Tous les samedis à 19 h 20