The Voice : 5e épisode

DIVERTISSEMENT – Samedi 25 mars à 20 h 25, les émotions seront au rendez-vous avec la suite des auditions à l’aveugle !

La compétition bat son plein et les coachs luttent pour récupérer les meilleurs talents. Parmi les candidats, certains sortent du lot par leur voix, leur charisme, leur énergie.

22:30 The Voice, la suite

Le Late Show, des moments de détente et de franches rigolades : Pour cette saison 2023, c’est le retour du Late Show de «The Voice». Le prime time terminé, les cinq coachs et Nikos Aliagas relâcheront la pression et débrieferont l’émission dans une ambiance festive et décontractée.

The Voice 2023

Tous les samedis à 19 h 20