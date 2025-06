DIVERTISSEMENT – Jeudi 12 juin à 19 h 30, découvrez The Sacred Speaker, une création qui retrace l’histoire de l’océan à Raiatea au travers d’un Orero et sur des images sous-marines.

The Sacred Speaker » est un récit immersif qui retrace l’histoire de l’océan à Raiatea à travers un orero empreint de sagesse et de poésie. Porté par la voix d’un narrateur ancestral, ce voyage s’accompagne de magnifiques images sous-marines qui révèlent la beauté, la richesse et la mémoire des fonds marins de Raiatea, berceau spirituel de la Polynésie. À la croisée de la tradition orale et du documentaire visuel, ce film célèbre la relation sacrée entre les Polynésiens et l’océan, source de vie, de culture et d’identité.

Réalisé par Mathilde Zampieri et Arthur Garderet

Produit par Nevermind Films

Avec Giovani Teahui

The Sacred Speaker

Jeudi 12 juin à 19 h 30