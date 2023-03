The Resident : la saison 5

SERIE – Jeudi 16 mars à 19 h 20, suivez deux nouveaux épisodes de la saison 5 de The Resident.



Soignants sous pression

Conrad prend Trevor sous son aile pour s’occuper d’un patient dont la chance semble avoir tourné. Leela a du mal à assumer la responsabilité de la vie de son patient indécis et le Raptor continue d’essayer de trouver un plan de traitement pour sa mère. Pendant ce temps, Devon et Kit sont surchargés de travail et tentent de trouver un équilibre entre les différentes tâches qui leur incombent.

Medecine du travail

Lorsqu’au premier jour du programme expérimental d’équipes volantes de Kit, Conrad est envoyé sur le terrain, il noue une nouvelle relation avec un collègue médecin qui l’accompagne. Devon travaille avec Trevor pour la première fois sur un patient souffrant d’une fièvre mystérieuse, dont l’origine est impossible à déterminer. Pendant ce temps, Bell cache un secret à l’ensemble du personnel, qui commence à avoir des soupçons.