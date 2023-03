SERIE – Jeudi 9 mars à 19 h 20, suivez deux nouveaux épisodes de la saison 5 de The Resident.



Nos choix de vie

Devon supervise un nouveau groupe d’internes, dont fait partie le fils arrogant de Billie, Trevor. La neurochirurgienne accepte sa présence non sans avoir défini quelques règles entre eux. Kit a proposé à Conrad de travailler à nouveau à Chastain. La directrice ayant une urgence à gérer, c’est Randolph qui accueille le docteur et sa fille Gigi. Tandis que Bell tente de le convaincre de revenir, AJ les interrompt : sa mère Carol est hospitalisée à cause d’une grande fatigue dont Conrad va devoir déterminer si elle est d’origine infectieuse. Plusieurs blessés arrivent aux urgences après qu’un bateau a percuté un quai.

Rompre avec les habitudes

The Resident : la saison 5