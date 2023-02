The Resident : la saison 5

SERIE – Jeudi 23 février à 19 h 20, suivez les deux nouveaux épisodes de la saison 5 de The Resident.



Le don de la vie

Suite à un grave accident, un membre du personnel de Chastain se retrouve hospitalisé. Ses collègues s’efforcent de lui procurer les meilleurs soins possibles, mais ils doivent vite faire face à la dure réalité. Chaque décision est alors remise en question. Pendant ce temps, un ancien malade victime de la COVID fait irruption aux urgences. 20:00 The resident (saison 5)

Et maintenant

Conrad se lance corps et âme dans une quête de réponses dans le but de canaliser ses émotions. Une dispute entre le raptor et la police prend une tournure inattendue. De son côté, Leela constate que le chirurgien qui a été le mentor de Bell cause de plus en plus de problèmes…

The Resident : la saison 3