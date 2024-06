The Resident : 2 nouveaux épisodes

SERIE – Jeudi 13 juin à 19 h 30, suivez deux nouveaux épisodes de la saison 6 de The Resident.



Un château en Espagne

Un professeur d’université est admis aux urgences et Conrad se rend compte qu’il s’agit de l’un de ses anciens patients, à l’époque où il était interne. Pendant ce temps, Devon finit par faire entrer à l’hôpital un homme qui ne jure que par un régime anti-âge censé lui apporter la vie éternelle, après qu’il s’est effondré.

Pour le meilleur ou pour le pire

Le jour du mariage de Kit et Bell, Bell et Conrad doivent s’absenter pour soigner la fille malade d’un important donateur de l’hôpital. Pendant ce temps, Billie emmène Gigi et Sammie s’habiller.