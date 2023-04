The Resident : 2 nouveaux épisodes

SERIE – Jeudi 20 avril à 20h50, suivez deux nouveaux épisodes de la saison 5 de The Resident.



Il ne reste que le présent

Le Raptor étant parti en congé pour s’occuper de sa mère, l’hôpital peine à s’organiser sans lui. Pendant ce temps, un patient se retrouve atteint d’une maladie mortelle, jamais vue par les médecins auparavant, après une sortie camping. Puis, Bell et Kit élaborent un plan pour promouvoir leur dossier auprès de la commission médicale.

A la croisée des chemins

Conrad et Cade soignent un patient de Medicare qui les éclaire sur le fonctionnement de la fraude aux ordonnances. Pendant ce temps, Leela travaille jusqu’à l’épuisement afin d’éviter une conversation avec Devon et finit par faire des erreurs de diagnostic. Le Raptor et Padma tentent de faire des compromis pour aller de l’avant, et Kit et Bell prennent une décision importante concernant leur avenir.