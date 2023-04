The Resident : 2 nouveaux épisodes

SERIE – Jeudi 6 avril à 19 h 40 après l’émission « Quel Président pour le Fenua », suivez deux nouveaux épisodes de la saison 5 de The Resident.



Le choix de se battre

L’essai clinique de Devon accueille son tout premier patient, mais le traitement expérimental qu’on lui administre n’a pas l’effet escompté. Un patient anonyme meurt d’une overdose aux urgences et entraîne Conrad dans un scandale de grande ampleur, menant à des révélations inattendues sur le passé de Cade.

Le plus beau métier du monde

Conrad et le Raptor aident un vieil ami dont les ennuis cardiaques révèlent un problème plus important que prévu. Pendant ce temps, Devon soigne une patiente suicidaire qu’il pense être une bonne candidate pour la stimulation cérébrale profonde. Puis, Bell affronte le conseil médical au sujet des cas sur lesquels il a enquêté. Billie et Trevor se retrouvent avec émotion.