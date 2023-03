The Resident : 2 nouveaux épisodes

SERIE – Jeudi 30 mars à 19 h 20, suivez deux nouveaux épisodes de la saison 5 de The Resident.



Attaques virales

Un accident tragique se produit lors de la fête prénatale de la sœur de Jessica, mettant la vie de son beau-frère en danger. Pendant ce temps, Conrad, Irving et Trevor soignent un influenceur dont la vie a été mise en danger par une opération risquée de chirurgie esthétique. Bell est autorisé à retourner en salle d’opération, et Billie est forcée d’affronter son passé

Saut dans le vide

Lorsque des éléments du passé de Billie commencent à faire surface, elle fait l’objet de murmures et de regards dans l’hôpital, et l’équipe s’efforce de trouver la meilleure façon de la soutenir. Avec la pénurie d’infirmières qui bat son plein, un simple nettoyage se transforme en un désastre complet qui requiert la participation de tous. Pendant ce temps, Trevor découvre un secret choquant, et Padma a une proposition à faire à Leela.