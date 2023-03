The Resident : 2 nouveaux épisodes

SERIE – Jeudi 23 mars à 19 h 20, suivez deux nouveaux épisodes de la saison 5 de The Resident.



Droit au cœur

Les résultats des tests menés en toute discrétion par Conrad sont sans appel : Bell est atteint d’une sclérose en plaques. Il informe Kit et Jake de sa maladie. AJ doit soigner Hannah, une femme de 29 ans greffée du cœur qui a récemment fait une syncope. AJ demande à Conrad de l’assister car compte tenu de la date et du lieu de sa transplantation cardiaque, il ne fait aucun doute qu’elle a le cœur de Nic. AJ demande à Devon d’intégrer sa mère, dont le cancer des poumons progresse à nouveau, à son essai clinique. Mais avant cela, le docteur Pravesh doit l’examiner et lui faire passer des examens.

Seule contre tous

Une enfant perdue est amenée aux urgences, avec des signes de maltraitance. Conrad et Cade tentent de comprendre ce qui lui est arrivé. Lors d’une sortie shopping, Devon et Leela rencontrent une femme qui a du mal à respirer et lorsqu’elle arrive à l’hôpital, Devon fait en sorte qu’elle se sente à l’aise avec le personnel. Pendant ce temps, Bell vise un siège vacant au conseil de l’ordre des médecins et Billie décide qu’il est temps d’affronter son passé