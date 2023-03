The Originals : place à la 4e saison

SÉRIE – Mardi 21 mars à partir de 20 h 35, la série vampirique est de retour sur TNTV avec de nouveaux épisodes toujours aussi palpitants !

Série américaine réalisée par Julie Plec. Avec Joseph Morgan, Daniel Gillies, Claire Holt, ..



Synopsis

Cela fait cinq ans que Marcel a vaincu Klaus. La Nouvelle-Orléans est redevenue une ville prospère, libérée de l’influence des Originels. De son côté, en exil, Hayley a pu trouver un moyen, ainsi qu’un remède pour guérir chaque membre de la famille Mikaelson…

Le poids de la couronne

Voilà maintenant cinq ans que les vampires et les sorciers vivent en paix à La Nouvelle-Orléans, sous la houlette de Marcel et de Vincent. Mais des vampires étrangers affluent dans la ville pour fêter l’anniversaire de la chute des Mikaelson. Marcel s’est installé dans la résidence de Lucien, et semble vivre une idylle avec Sofya, ses yeux et ses oreilles dans la ville

Pas de quartier

Hayley a réveillé Freya, Rebekah, Kol et Elijah. Ils décident d’aller à La Nouvelle-Orléans pour libérer Klaus. Il faut faire vite car leurs ennemis sont nombreux là-bas. Rebekah décide d’aller voir Marcel pour lui demander de libérer son frère, mais il refuse. Freya finit par localiser Klaus. Ils vont le rejoindre en empruntant un souterrain qui passe sous le bar de Josh

The Originals, saison 4

Tous les mardis à partir de 20 h 35