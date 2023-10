The Lost Symbol : la fin de la série

SERIE – Jeudi 26 octobre à 20h40, suivez les 2 derniers épisodes de la série

Adaptée du roman de Dan Brown, la série est un préquel de « Da Vinci Code » d' »Anges et démons », et d' »Inferno », trois autres romans portés à l’écran par Ron Howard. Elle suit les aventure de jeunesse de Robert Langdon qui doit résoudre une série d’énigmes mortelles pour retrouver son mentor kidnappé. Avec la CIA, celui qui deviendra le célèbre symbologiste de Harvard, va mettre à jour une conspiration effrayante… Le comédien Ashley Zukerman succède à Tom Hanks dans le rôle de Robert Langdon.

Order Eight

Langdon, Katherine, Nuñez et Peter trouvent un indice inattendu et s’associent à Sato et ses collègues de la CIA pour tendre un piège à Mal’akh.

Resonance

Alors que le plan de Mal’akh entre dans sa phase finale, Peter et Langdon se disputent au sujet de Katherine.