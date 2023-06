FILM – Mardi 20 juin à 19 h 20, découvrez ce petit bijou réalisé par Wes ANDERSON porté par un casting 5 étoiles.



Le film retrace les aventures de Gustave H, l’homme aux clés d’or d’un célèbre hôtel européen de l’entre-deux-guerres et du garçon d’étage Zéro Moustafa, son allié le plus fidèle. La recherche d’un tableau volé, oeuvre inestimable datant de la Renaissance et un conflit autour d’un important héritage familial forment la trame de cette histoire au coeur de la vieille Europe en pleine mutation.

Avec Ralph FIENNES, Tony REVOLORI, F. Murray ABRAHAM, Adreun Bridy, Willem Dafoe, Harvey Keitel, Jude Law, Bill Murray, Edward Norton, Owen Wilson, …

Salué par les critiques, le film a raflé de nombreux prix dont : le Grand Prix du Jury au Festival de Berlin en 2014, le Golden Globes de la meilleure comédie ou comédie musicale en 2015, 5 prix aux Bafta Awards don celui du meilleur scénario original en 2015 et 4 oscars aux Academy Awards de 2015.

The Grand Budapest Hotel

Mardi 20 juin à 19 h 20