100% Fenua – Lundi 17 juin à 19 h 20, TNTV lance une nouvelle série d’émissions sur la commune de Teahupo’o

Axel T. Lichtlé a posé sa caméra dans la commune de Teahupo’o. Au cours de ce voyage découverte de la commune qui accueillera les JO de surf, nous en apprendrons plus sur l’histoire, l’économie, la manière de vivre propre aux habitants de cette commune la plus éloignée de la capitale, mais également sur les mythes et légendes..

Teahupo’o : Une terre, une histoire

Lundi au vendredi à 19 h 20