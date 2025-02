Te Tau : votre nouvelle émission présentée par Moerii Tua Arakino

100% FENUA – Vendredi février à 17 h 30, Moerii Tua Arakino est de retour sur TNTV à la présentation de « Te Tau », votre nouvelle émission 100% locale.

Les fidèles téléspectateurs de TNTV reconnaîtront son visage : Moerii Tua Arakino, qui a longtemps été à l’écoute des anciens, des matahiapo et des voix de nos îles. Après plusieurs années d’absence, elle fait son grand retour avec une nouvelle émission, « Te Tau ». Au programme : des face-à-face avec des invités venus partager une partie de leur histoire : une époque du passé. Pour cette première émission, présentée en reo tahiti, Moerii accueillera Gaston Tekaviu TUHOE et son épouse Patricia Teanini ANANIA, « Tumurito Vahine » et « Tumurito Tāne ». Diffusée le jour de la Saint-Valentin, l’émission mettra à l’honneur une belle histoire d’amour : celle de ce couple qui célèbre 50 ans de mariage, leurs noces d’or. À travers leurs souvenirs, c’est toute une époque que nous redécouvrirons.

Moerii Tua Arakino nous en dit plus sur l’émission. « J’ai choisi le nom Te Tau en hommage au passé, car nous avons tous une histoire, des souvenirs ancrés dans une époque de la Polynésie. Qui n’a jamais entendu cette phrase : « À cette époque-là, c’était comme ça… » ? Avec Te Tau, vous avez l’opportunité de venir sur le plateau pour partager votre vécu, ou du moins une partie, et raconter comment était votre époque. L’émission est ouverte à tous !«

Cela fait plusieurs années que tu n’as pas animé d’émission. Comment t’es-tu préparée à relever ce challenge ? Est-ce que ça revient aussi naturellement que le vélo ?

« Revenir sur le plateau, retrouver ces lumières, accueillir les invités… J’ai le trac. Cela fait plus de dix ans que j’ai quitté le monde de l’audiovisuel, et je savais que ce ne serait pas facile. Je me suis préparée du mieux possible, en élaborant ma liste d’invités pour chaque émission. Mais au-delà de la préparation, il y a aussi de belles surprises et de belles histoires à découvrir. »

Pour la première de l’émission, tu parleras d’amour !

« L’émission sera diffusée le jour de la Saint-Valentin, une fête qui n’existe pas dans le calendrier polynésien. J’ai donc voulu mettre en avant une belle histoire : celle de Gaston et Patricia Tuhoe, qui célèbrent leurs noces d’or, 50 ans de mariage. Quel a été leur parcours ? Ont-ils connu des hauts et des bas ? Quel est leur secret pour être restés ensemble si longtemps ? « .

Réponses le 14 février sur TNTV dans votre émission Te Tau.

Te Tau

Tous les vendredis à 17h30