Te Tau : Tuarae Tane Tuarae Vahine

100% FENUA – Vendredi 2 mai à 17 h 30, Moerii lance une toute nouvelle série d’émissions consacrée à Henrich Tevane Jacques BONNO.

Cette semaine, Te Tau vous propose de découvrir une nouvelle étape de la vie de Heinrich Jacques Tevane BONNO, plus connu sous le nom de Tifrère. En 1973, il rencontre Juliana Ani GUILLOUX-REIATUA, à Uturoa. Très vite, leur histoire d’amour prend forme et un grand mariage est célébré, en présence de leurs familles.

Ils prennent alors les noms de TUARAE tane et TUARAE vahine. Ensemble, ils fondent une famille et ont trois enfants : deux filles et un garçon.

Un épisode centré sur la vie de couple, la famille et les liens qui unissent les générations.

À suivre dans votre émission Te Tau, sur TNTV.

Te Tau

Tous les vendredis à 17h30