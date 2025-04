Te Tau : Tipaerui tou oire here

100% FENUA – Vendredi 25 avril à 17 h 30, Moerii lance une toute nouvelle série d’émissions consacrée à Henrich Tevane Jacques BONNO.

Cette semaine, Te Tau vous emmène à la rencontre d’un personnage au parcours singulier : Heinrich Jacques Tevane BONNO, plus connu sous le nom de Tifrère. Avec sincérité et émotion, il nous livre son histoire, tissée entre héritage familial, identité personnelle et amour profond pour son quartier d’enfance.

Élevé par sa grand-mère à Tipaerui, sa ville de cœur, Tifrère nous raconte les souvenirs d’une enfance bercée par la nature et les récits de quartier. Il évoque avec tendresse les arbres emblématiques qui peuplent Tipaerui, tels que les mombins, badamiers, manguiers.

Il nous fait également découvrir un autre pan de ce quartier : l’existence de la prison TAUHITI NUI, autrefois destinée aux femmes et aux hommes.

Entre souvenirs intimes, transmission culturelle et attachement au fenua, cet épisode de Te Tau promet un voyage riche en émotions et en partages. À ne pas manquer sur TNTV.

Te Tau

Tous les vendredis à 17h30