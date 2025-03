Te Tau : Juliana GUILLOUX, Raiatea to’u fenua here

100% FENUA – Vendredi 21 mars à 17 h 30, Moerii lance une toute nouvelle série d’émissions consacrée à Juliana GUILLOUX.

Notre invitée nous plongera dans les souvenirs de son enfance à Raiatea, et plus précisément à Uturoa, la ville qu’elle chérit tant.

Née Guilloux, du mariage de son père Samuel et de sa mère Teuira Tina, Juliana connaîtra ensuite une adoption marquante. Reiatua Teheiura et Teotahi Miriama l’accueillent comme leur propre enfant et la reconnaissent sous le nom Reiatua.

À 21 ans, elle épouse Henrich Jacques Tevane Bonno, ce qui explique pourquoi elle porte aujourd’hui trois noms : Guilloux, Reiatua et Bonno.

Te Tau

Tous les vendredis à 17h30