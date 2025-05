Te Tau : Hiriatiauira Aro Thirion – Tuianu Le Gayic, Te ‘orometua Ha’api’i I Papara

100% FENUA – Vendredi 23 mai à 17 h 30, Moerii lance une toute nouvelle série d’émissions consacrée à Hiriatiauira ARO THIRION.

Cette semaine, notre invitée nous plonge dans ses souvenirs d’enfance à Papara, une commune qui a marqué les premières années de sa vie.

Elle nous raconte sa scolarité en classe de CP à l’école de Papara, sous la bienveillance d’une enseignante hors du commun : Madame Tuianu LEGAYIC. Plus qu’une institutrice, cette grande dame veillait sur tous les enfants de sa classe, leur apprenant non seulement les leçons scolaires, mais aussi des gestes simples de la vie, comme préparer un gâteau pendant les vacances, et surtout, le partager avec les familles du quartier.

Femme généreuse et impliquée, Mme LEGAYIC ouvrait les portes de sa grande maison aux enfants, les accompagnant dans leur parcours scolaire et les encourageant à réussir.

Notre invitée évoque aussi avec émotion la période de la cueillette du café, qui tombait pendant les vacances d’avril. Mme LEGAYIC prolongeait même les congés de deux semaines pour permettre aux familles de participer pleinement à cette activité essentielle, source de revenus et de joie partagée.

Un témoignage touchant sur l’école, la solidarité et la vie à Papara, à découvrir dans votre émission Te Tau, sur TNTV.

Te Tau

Tous les vendredis à 17h30