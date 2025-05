Te Tau : Hiriatiauira Aro Thirion – Te ‘imira’a I Te ‘ohipa

100% FENUA – Vendredi 30 mai à 17 h 30, Moerii lance une toute nouvelle série d’émissions consacrée à Hiriatiauira ARO THIRION.

Cette semaine, Te Tau vous fait découvrir le parcours de Hiri, une jeune fille originaire de Papara, qui quitte sa commune natale à l’âge de 13 ans pour poursuivre sa scolarité à Papeete.

Admise en sixième, elle découvre petit à petit la vie dans la capitale : les rues animées, les festivités du 14 juillet, et la réalité de l’internat au Lycée Paul Gauguin, où elle est logée avec d’autres élèves venus de Papara. À l’époque, la liste des élèves admis au collège et bénéficiaires de bourses était annoncée à la radio, un moment marquant pour les familles.

Toujours présente, Madame LEGAYIC continue de suivre et soutenir ses anciens élèves, même à distance. Sur place, Hiri se souvient aussi de Mme Tina COPPENRATH, leur surveillante, figure importante dans leur quotidien à Papeete.

Par la suite, Hiri commence à chercher du travail ici et là. Elle rate le concours d’entrée à l’école des infirmiers, mais ne se décourage pas. Elle se tourne alors vers la culture et s’investit dans le Heiva, la danse, le himene avec Mama Huarepo, dans le groupe de Paulina Morgant, et travaille dans des lieux emblématiques comme les Bars Vaihiria ou le restaurant Le Pitate. Elle vivra aussi une expérience marquante à bord du navire militaire FOCH.

Un parcours riche en découvertes et en expériences, à suivre dans votre émission Te Tau, sur TNTV.

Te Tau

Tous les vendredis à 17h30