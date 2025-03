Te Tau : Gaston Tekaviu TUHOE, pāpa’i hīmene

100% FENUA – Vendredi 14 mars à 17 h 30, retrouvez Moerii TUA ARAKINO pour un nouveau numéro de Te Tau, en reo tahiti

Dans le prochain numéro de Te Tau, nous plongerons dans l’univers de la musique et de la création artistique. Sur le plateau de l’émission, Gaston Tekaviu TUHOE nous fera l’honneur de partager son parcours et son inspiration. Il nous racontera l’histoire des chansons religieuses qu’il a composées, dévoilant ainsi le lien profond entre musique et spiritualité. Ne manquez pas ce moment unique d’échange et de découverte !

Te Tau

Tous les vendredis à 17h30