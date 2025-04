Te Tau avec Henrich Tevane Jacques BONNO

100% FENUA – Vendredi 18 avril à 17 h 30, Moerii lance une toute nouvelle série d’émissions consacrée à Henrich Tevane Jacques BONNO.

Cette semaine, Te Tau vous emmène à la rencontre d’un personnage au parcours singulier : Heinrich Jacques Tevane BONNO, plus connu sous le nom de Tifrère. Avec sincérité et émotion, il nous livre son histoire, tissée entre héritage familial et identité personnelle.

Tifrère nous plonge dans les racines de sa lignée, descendant de la famille Tuarae à Maitere, une lignée prestigieuse qui compte parmi ses membres des figures marquantes telles que Bruno SANDRAS et Moetai BROTHERSON, actuel président du Pays.

Entre souvenirs, anecdotes et transmission culturelle, il nous fait découvrir un pan méconnu de son héritage. Un épisode riche en émotions et en partages à ne pas manquer dans Te Tau !

Te Tau

Tous les vendredis à 17h30