Te Natiraa : Premier Heiva i Tahiti pour Tamariki Makemo

100% FENUA – Mercredi 16 août à 19 h 25, découvrez un reportage inédit du magazine de la rédaction.

L’archipel des Tuamotu s’est surpassé au Heiva i Tahiti. Sur l’impulsion de la commune, Tamariki Makemo monte sur les planches de To’atā pour la toute première fois. Vaitiare Fournier dirige les enfants de Makemo avec l’aide de différentes cellules : l’écriture, la danse, la chorale, l’orchestre et les costumes. Le manque de participants de Makemo pousse le groupe à s’élargir aux enfants de Makemo installés à Tahiti. Punaauia répond à l’appel. La troupe est scindée en deux groupes, l’un à Makemo et l’autre à Punaauia. La fusion entre les deux fait des étincelles. Et c’est bien sur To’atā qu’ils brillent de mille feux, avec une deuxième place obtenue en Hura Ava Tau.

Magazine de la rédaction de TNTV. Réalisé par Mere Teato