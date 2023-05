Te Natiraa : la jeunesse de Raiatea vogue jusqu’à la Rochelle

100% FENUA – Mercredi 17 mai à 19 h 20, découvrez un reportage inédit du magazine de la rédaction.

En septembre dernier, 18 étudiants de BTS NDRC (Négociation et Digitalisation de la Relation Client) de Raiatea se sont envolés pour la métropole. Ils ont participé au Salon international du nautisme du Grand Pavois de La Rochelle. Leur but ? Accroître leurs connaissances et compétences professionnelles. Elèves et professeurs ont travaillé sur la promotion des produits phares de la Polynésie… Le journaliste Rony Mou-Fat les a suivis depuis l’élaboration du projet éducatif jusqu’à son aboutissement, à 22 000 kilomètres de Tahiti.

Magazine de la rédaction de TNTV. Réalisé par Rony Mou-Fat