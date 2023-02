Te Moana Nui O Hiva : le Concert de l’Océan 2023

EVENEMENT – Vendredi 17 février à 19 h 00, depuis les Jardins de Pā’ōfa’i, suivez en direct à la télé, sur tntv.pf et en facebook live “Te Moana Nui O Hiva – le concert de l’Océan”. Une deuxième édition avec en tête d’affiche : Nohorai & Friends.

Fort du succès de la première édition organisée dans le cadre du Blue Climate Summit en mai 2022, « Te Moana Nui O Hiva – le Concert de l’Océan » est de retour dans les Jardins de Pā’ōfa’i. Organisé par le ministère de la Culture, de l’environnement et des ressources marines, avec le soutien de TNTV, l’événement a pour objectif la sensibilisation et la protection de nos océans.

Il se déroulera en deux parties :

– 15h00 à 18h00 : animations familiales gratuites dans le parc Paofai (stands de maquillage, photobooth pour de belles photos souvenirs et trampoline…)



– 19h00 à 21h30 : concert gratuit avec Nohorai & Friends

La population est invitée à venir avec son peue pour apprécier le beau spectacle musical et soutenir la protection de notre océan.

Le concept : un artiste invite un autre artiste.

Cette année, c’est Nohorai qui a été choisi pour animer le concert. Il se produira avec ses musiciens et des artistes locaux avec qui il a souhaité partager l’affiche. Sans dévoiler tout le programme, il y aura de belles surprises en perspectives.

Diffuseur officiel, la chaîne met en place un dispositif exceptionnel pour diffuser en direct TV & WEB et dans son intégralité le concert qui termine en beauté cette journée de festivités.

Coté animation, Ramzy Malouki et la pétillante Tumata Vairaaroa présentatrice de Fenua Access prendront les commandes de la soirée.

En direct web au Fenua et à l’international

Le concert sera diffusé en direct WEB sur www.tntv.pf et en facebook live. Une page spéciale sera disponible sur notre site qui rassemblera toutes les informations liées au concert.



Un concert caritatif pour l’environnement

Crédit photo : Tamari’i nō te Moana

Exceptionnellement pour l’occasion, la chaîne lancera un appel de dons via la page www.tahitilive.tv. Les dons récoltés seront reversés à l’association Tamari’i nō te Moana présidée par Bastien Allegret.

Située à Punaauia, c’est une association qui œuvre pour la protection, la surveillance et la sensibilisation des milieux côtiers et marins, et le respect des règlementations relatives aux zones de pêche réglementée (ZPR). Elle fait aussi régulièrement appel à des bénévoles pour des ramassages de déchets marins et terrestres.