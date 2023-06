Te Aito Tahiti 2023 sur TNTV

EVENEMENT – Les samedi 10 et dimanche 11 juin, suivez en exclusivité et en direct TV & WEB les courses phares du Te Aito Tahiti 2023.



Du 3 au 11 juin, le Fenua va vivre au rythme du Te Aito Tahiti 2023, l’un des événements sportifs majeurs de l’année. Partenaire de la compétition, TNTV met en place un dispositif à la hauteur du rendez-vous pour permettre à tous les passionnés de va’a du fenua et dans le monde, de suivre la compétition.

LE DISPOSITIF



10 et 11 juin : Les courses « Reines » en direct TV, sur TNTV.pf et en Facebook Live

Samedi 10 juin

10h25 : V1 – 14 KM : OPEN FEMME & OPEN MASTER

13h00 : V1 – 25 KM : OPEN HOMME



Dimanche 11 juin

11h55 : Surf SKI / OC1 / VA’A HOLOPUNI

14h00 : SPRINT & TECHNICAL RACE : Sup / PRONE



Une page spéciale sur TNTV.pf : streaming des courses, news et replay



Te Aito Tahiti, le magazine

« La chaîne du Pays renforce son partenariat avec les organisateurs Te Aito Events pour couvrir 2 journées de compétitions. Le samedi 10 juin, près de 5 heures de direct, et le dimanche 11 juin nous aurons 4 heures de retransmission. Outre toutes les équipes techniques de TNTV, vous retrouverez sur les bateaux nos spécialistes Davidson Bennett et Vaitiare Nauta. En plus des directs, nous diffusons un magazine dédié à la compétition tous les dimanches soirs du 5 mai au 18 juin. Et une page spéciale sur notre site internet a été mise en place avec les dernières news, les streaming des courses et les replay des magazines. » Olivier Huc

Te Aito Tahiti 2023 : les organisateurs nous en disent plus

« La plus grande course de V1 au monde, le Te Aito évolue et devient désormais le Te Aito Tahiti, un véritable festival de la mer qui réunit de nouvelles disciplines sportives : le Va’a scolaire, le Para Va’a, le Va’a Holopuni, le Surfski, le SUP, le Prone, le OC1 et le Dragon Boat. Le Tu’aro Ma’ohi vient accentuer la touche culturelle de l’évènement. Le Te Aito Tahiti 2023 se déroulera sur deux étapes inoubliables, les 03 – 04 juin à Moorea (Plage publique Ta’ahiamanu) et du 08 – 11 juin à Teva I Uta (Motu Ovini), deux communes engagées dans la préservation de la biodiversité. Ces sites accueilleront plus de 2000 athlètes de Tahiti et ses îles, et de 16 autres pays. 3.000 visiteurs y sont attendus pour participer aux animations encadrées par 150 volontaires. » Un événement qui revêt déjà une dimension internationale et qui vise à s’étendre. « Hors Polynésie française, ce sont 16 pays qui seront représentés par les 130 athlètes internationaux engagés dans l’édition du Te Aito Tahiti 2023. En 2024, l’organisation vise à accueillir 250 athlètes internationaux représentant 20 pays. »



Te Aito Tahiti 2023 en direct sur TNTV

Samedi 10 juin à 10 h 25

Dimanche 11 juin à 11 h 55